Brand in Hochhaus: Feuerwehreinsatz in Chemnitzer Innenstadt

Die Feuerwehr musste am Montagmorgen zu einem Hochhaus in der Chemnitzer Innenstadt ausrücken. In einer Wohnung war ein Feuer ausgebrochen.

Von Victoria Winkel

Chemnitz - Feuerwehreinsatz in der Chemnitzer Innenstadt: Am Montagmorgen brannte es im Rosenhof. Am Montagmorgen hat es in der zweiten Etage des Hochhauses im Chemnitzer Rosenhof gebrannt. © Harry Härtel/Haertelpress Die Feuerwehr wurde gegen 10 Uhr zu dem Mehrfamilienhaus gerufen. In der zweiten Etage brannte es in einer Wohnung.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Nach ersten Informationen bestand für die Bewohner keine Gefahr. Das Hochhaus musste nicht evakuiert werden. Zur Brandursache liegen noch keine Angaben vor. Die Bewohnerin der Wohnung wurde vor Ort vom Notarzt behandelt und dann in eine Klinik eingewiesen. Ob ein Schaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt.

Titelfoto: Harry Härtel/Haertelpress