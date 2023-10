22.10.2023 19:18 858 Brennendes Papier vor der Tür: Neue Feuerserie in Chemnitz?

In einem Mehrfamilienhaus in Chemnitz kam es bereits zum dritten Mal in den vergangenen zwei Monaten zu einem Feuerwehreinsatz.

Von Bernd Rippert

Chemnitz - Neue Brandserie in Chemnitz? In der Albert-Köhler-Straße ermittelt die Polizei nach der dritten Brandstiftung im September und Oktober. © Haertelpress Die Polizei ermittelt jetzt nach der dritten Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in der Albert-Köhler-Straße. Die Täter hatten offenbar am gestrigen Samstagabend gegen 18.50 Uhr Papier vor einer Haustür in Brand gesetzt. Aufmerksame Anwohner löschten die Flammen, bevor größerer Schaden auftreten konnte. Ähnliche Fälle von Brandstiftung in der Albert-Köhler-Straße gab es im Oktober und September. Der Tatort im Ortsteil Morgenleite liegt nicht weit entfernt von einem Mietblock in der Straße Am Harthwald in Markersdorf. Dort musste die Feuerwehr innerhalb eines guten Jahres zu 18 Brandstiftungen ausrücken.

Titelfoto: Haertelpress