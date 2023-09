01.09.2023 06:34 Irre Brandserie geht weiter: Wieder Feueralarm am Chemnitzer Harthwald

Der Brand-Ärger in der Plattenbausiedlung "Am Harthwald" in Chemnitz geht weiter! Am Donnerstagabend wurden zwei Fußabtreter in Brand gesetzt.

Von Fabian Windrich

Chemnitz - Schon wieder Feueralarm in der Plattenbausiedlung "Am Harthwald" in Chemnitz: Der Brand-Irrsinn nimmt kein Ende! Schon wieder ein Polizeieinsatz in der Straße "Am Harthwald": Am späten Donnerstagabend brannte es im Treppenhaus eines Wohnblocks. © Haertelpress Am späten Donnerstagabend wurde die Feuerwehr gegen 22 Uhr zu einem Wohnblock in der Straße "Am Harthwald" gerufen. Dort wurden laut ersten Informationen zwei Fußabtreter in Brand gesetzt - vermutlich durch Brandstiftung! Einer der Fußabtreter fackelte vor einer Wohnung ab, die zweite Fußmatte im Fahrstuhl. Schnell rückte die Feuerwehr an, die den Brand rasch löschen konnte. Dennoch entstand ein Sachschaden, da teilweise die Treppenhaus-Wand völlig verkohlt wurde. Nun ermittelt die Polizei zu den Hintergründen. Chemnitz Feuerwehreinsatz Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Küche in Flammen Die Plattenbausiedlung in Chemnitz-Markersdorf kommt einfach nicht zur Ruhe: Seit über einem Jahr kommt es regelmäßig zu Brandstiftungen. In fast allen Fällen wurde im Treppenhaus gezündelt, teilweise wurden Bewohner durch den Rauch verletzt. Im Treppenhaus wurde ein Fußabtreter in Brand gesetzt. Auch im Fahrstuhl brannte eine Fußmatte. © Haertelpress Zuletzt brannte es im April in einem Keller eines Plattenbaus in der Straße "Am Harthwald". Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

Titelfoto: Haertelpress