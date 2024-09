Am frühen Montagmorgen stand aus noch ungeklärter Ursache ein BMW auf einem Parkplatz an der Zwickauer Straße/Reichsstraße in Flammen.

Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Erst am Freitagabend fackelten zwei Autos in einer Tiefgarage in der Straße Am Schnellen Markt in Chemnitz ab.