Feuerwehreinsatz in Chemnitz: Neun Mülltonnen abgefackelt, Straße und Auto beschädigt

Chemnitz - Die Chemnitzer Feuerwehr musste in der Nacht zu Sonntag zu mehreren Mülltonnenbränden auf dem Sonnenberg und im Yorckgebiet ausrücken. Die Polizei konnte noch in der Nacht einen Verdächtigen (18) schnappen.

Auch im Bereich Gießerstraße/Hainstraße brannten Mülltonnen. © Harry Härtel/Haertelpress

Den ersten Brand hatte ein Anwohner gegen 23.30 Uhr am Samstag im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße bemerkt. Insgesamt standen drei Tonnen in Flammen.

"Die Kameraden der Feuerwehr konnten die Flammen löschen, jedoch wurden die Behälter vollständig zerstört. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von schätzungsweise 600 Euro", berichtete ein Sprecher der Chemnitzer Polizei.

Nur etwa eine Stunde später stand in der Gießerstraße eine Papiertonne in Flammen. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich die Tonne auf dem Fußweg vor einem Mehrfamilienhaus. In diesem Fall liegt die Schadenshöhe bei etwa 150 Euro.

Gegen 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert und auf die Fürstenstraße gerufen. Dort brannte mitten auf der Fahrbahn eine Mülltonne. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und die Fahrbahn freiräumen. Durch das Feuer wurde nicht nur der Abfallbehälter beschädigt, sondern auch die Fahrbahn.

Dadurch summiert sich der Schaden auf mehr als 2000 Euro.