Rauchwolke über Chemnitz: Falsch entsorgte Batterien entzündeten sich
Chemnitz - Feueralarm in Chemnitz! Erneut brennt es auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma im Fischweg.
Eine dunkle Rauchwolke ist am Donnerstagvormittag über den Dächern von Chemnitz zu sehen.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, brach das Feuer gegen 8 Uhr in einem Lkw-Anhänger aus.
Der Lkw befand sich zu dem Zeitpunkt in einer Halle. Der Fahrer fuhr diesen nach Ausbruch des Feuers noch aus der Halle heraus, teilte die Stadt auf Anfrage mit.
Die Ausbreitung auf andere Container konnte verhindert werden. Die Löscharbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine vor.
Für den LKW-Fahrer wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ein Rettungswagen angefordert.
Führten erneut falsch entsorgte Altbatterien zum Brand?
Die starke Rauchentwicklung war laut Stadtinformationen für Anwohner kein Grund zur Beunruhigung. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge beschränkte sich diese vor allem auf nicht bewohntes Gebiet.
Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge hatten sich Altbatterien im Anhänger selbstentzündet. Bereits Ende April mussten die Kameraden wegen eines brennenden Elektro-Containers in den Fuchsweg ausrücken. Auch dort ging man von der gleichen Brandursache aus.
Der Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Chemnitz (ASR) warnt vor der falschen Entsorgung von Batterien, Akkus und elektronischen Geräten. Dies sorgt immer wieder zu vermeidbaren Containerbränden. Wenn Batterien und Akkus im Hausmüll landen und gepresst werden, "können Kurzschlüsse zu verheerenden Feuern in Müllfahrzeugen, Recyclinganlagen oder Betriebshöfen führen", informiert der ASR auf seiner Webseite.
Alte Gerätebatterien sowie Lithium-Akkus (zum Beispiel aus Handys, E-Bikes, Werkzeugen sowie E-Zigaretten und LED-Grußkarten) können bei jedem Händler abgegeben werden, der auch Batterien verkauft oder bei den Wertstoffhöfen. Die Abgabe ist kostenfrei.
Erstmeldung: 25. Juni, 8.57 Uhr; letzte Aktualisierung: 13.21 Uhr
Titelfoto: privat, Jan Härtel