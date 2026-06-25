Rauchwolke über Chemnitz: Wo brennt es?

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Feueralarm in Chemnitz! Erneut brennt es auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma im Fischweg.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Feueralarm in Chemnitz! Erneut brennt es auf dem Gelände einer Entsorgungsfirma im Fischweg.

Neben dem "Lulatsch" ist derzeit eine dunkle Rauchwolke zu sehen.
Neben dem "Lulatsch" ist derzeit eine dunkle Rauchwolke zu sehen.  © privat

Eine dunkle Rauchwolke ist am Donnerstagvormittag über den Dächern von Chemnitz zu sehen.

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, brach das Feuer gegen 8 Uhr in einem Lkw-Anhänger aus.

Der Lkw befand sich zu dem Zeitpunkt in einer Halle. Der Fahrer fuhr diesen nach Ausbruch des Feuers noch aus der Halle heraus, teilte die Stadt auf Anfrage mit.

Chemnitz: Rauchwolke über Chemnitz: Wo brennt es?
Chemnitz Feuerwehreinsatz Rauchwolke über Chemnitz: Wo brennt es?

Die Ausbreitung auf andere Container konnte verhindert werden. Die Löscharbeiten dauern derzeit weiter an.

Für den LKW-Fahrer wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ein Rettungswagen angefordert. 

Die starke Rauchentwicklung sei für Anwohner kein Grund zur Beunruhigung. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge beschränkt sich diese vor allem auf nicht bewohntes Gebiet.

Große Flammen steigen aus dem Lkw-Anhänger.
Große Flammen steigen aus dem Lkw-Anhänger.  © Jan Härtel
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Bei der Entsorgungsfirma kommt es immer wieder zu Feuerwehreinsätzen. Bereits Ende April mussten die Kameraden wegen eines brennenden Elektro-Containers ausrücken.

Erstmeldung: 25. Juni, 8.57 Uhr; letzte Aktualisierung: 9.58 Uhr

Titelfoto: privat, Jan Härtel

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