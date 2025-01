27.01.2025 18:42 681 Rohrreiniger lösen ABC-Einsatz in Chemnitz aus

Feuerwehreinsatz am heutigen Montagabend in Chemnitz. In einer Wohnung in der Sandtraße kam es zu einer Verpuffung.

Von Sarah Fuchs

Chemnitz - Feuerwehreinsatz am heutigen Montagabend in Chemnitz! Neben der Feuerwehr war auch der Notarzt im Einsatz. © Haertelpress Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, rückten die Einsatzkräfte gegen 17 Uhr in die Sandtraße zu einem ABC-Einsatz aus. Dort kam es offenbar zu einer Verpuffung. Ersten Informationen zufolge wollte eine Familie Sanitärrohre reinigen, wozu sie zwei verschiedene Rohrreiniger zusammen mischte. Die Hausbewohner wurden evakuiert. Über verletzte Personen konnte die Polizei zu dem Zeitpunkt noch nichts sagen. Auch Informationen zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine vor. Die Feuerwehrleute gingen mit Schutzanzügen in die Wohnung. Auch der Notarzt sowie die Polizei waren vor Ort.

Titelfoto: Haertelpress