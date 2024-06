Unwetter über Chemnitz: Sturm entwurzelt Baum, zwei Verletzte

Chemnitz - Ein kurzes, aber kräftiges Unwetter zog am heutigen Freitagnachmittag über Chemnitz . Durch den Sturm wurde im Ortsteil Wittgensdorf ein Baum entwurzelt. Zwei Personen wurden verletzt.

Laut Feuerwehr wurde das Kind verletzt, der Mann erlitt demnach schwere Verletzungen. Laut TAG24-Informationen musste er vor Ort sogar reanimiert werden. Anschließend kam er in ein Krankenhaus.

Wie die Feuerwehr gegenüber TAG24 mitteilt, wurde der Baum an der Unteren Hauptstraße durch den Sturm entwurzelt. Das Gewächs stand an einem hohen Hang, stürzte auf Grundstücke darunter.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Unwetter in Chemnitz. (Symbolbild) © 123RF/majestix77

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis etwa 21 Uhr vor Unwetter und schwerem Gewitter in Chemnitz.

Es müsse mit Hagelkörnern zwischen drei und fünf Zentimetern und schweren Sturm- bis Orkanböen gerechnet werden. "Lokal sind einzelne, kurzlebige Tornados nicht ausgeschlossen", heißt es. Auch heftiger Regen sei nicht auszuschließen.

Aktuell ist auch die B107 (Chemnitztalstraße) bei Auerswalde (Lichtenau) gesperrt. Laut Polizei stürzten zwischen der Auerswalder Hauptstraße und der Karl-Liebknecht-Straße Bäume um.

In den Abendstunden soll die Unwettergefahr von Westen her deutlich abnehmen.



Erst am Mittwoch fegte ein heftiger Sturm über Sachsen hinweg. Das Unwetter sorgte für umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und abgedeckte Dächer! Auch bei der Bahn kam es durch das Unwetter zu Störungen.