Heftige Unwetter suchen Sachsen heim: Superzelle über Gröditz gesichtet

Sachsen - Heftige Unwetter haben Sachsen heimgesucht. In Gröditz sorgte eine Superzelle für Chaos. Auf der nahegelegenen Eisenbahnstrecke zwischen Dresden und Berlin mussten Züge evakuiert werden. Die Einsatzkräfte haben auch am Mittwoch alle Hände voll zu tun.

Ob es sich in der Tat sogar um einen Tornado handelte, war zunächst unklar. Inzwischen gab es eine klare Stellungnahme vonseiten des DWD.

Nach 20 Minuten war der Spuk dann vorbei, der Sturm zog in Richtung Thiemdorf weiter. Es sei "ein kurzes aber heftiges Unwetter gewesen", sagte ein Feuerwehrsprecher.

Wie es von der Feuerwehr auf TAG24-Nachfrage hieß, zog der Sturm kurz vor 19 Uhr auf, fegte über Gröditz (rund 7000 Einwohner) hinweg und sorgte für große Schäden auch in den Nachbarorten Röderaue, Wülknitz und Zeithain.

Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller und abgedeckte Dächer: Ein schweres Unwetter hat am Dienstagabend im Landkreis Meißen gewütet.

Die Aufräumarbeiten an der Bahnstrecke sollten laut DB zunächst bis in die Nacht andauern.

Meteorologe Jörg Kachelmann (65) sprach auf X von einer Superzelle. Darunter versteht man Gewitter in ihrer mächtigsten Ausprägung, die durch einen anhaltend rotierenden Aufwind gekennzeichnet sind.

Rund 77 Einsätze habe es in der Kleinstadt infolge des Unwetters gegeben. Eine Expertengruppe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wertet nun die meteorologischen Daten aus.

Mithilfe von Drohnenaufnahmen konnte die Feuerwehr Gröditz eine Schneise erkennen, die auf einen Tornado hinweisen könnte. Das teilte die Sprecherin der Stadtverwaltung Gröditz am Mittwochvormittag mit.

Nach Angaben der Deutschen Bahn bleibt die Zugstrecke zwischen Dresden und Berlin auch am Mittwoch aufgrund unwetterbedingter Schäden an der Oberleitung gesperrt.

Die Aufräumarbeiten und Reparaturen werden voraussichtlich den ganzen Tag über andauern. Züge werden währenddessen umgeleitet, hieß es vonseiten der Bahn.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Dienstag vor besonders heftigen Gewittern mit Hagel und Sturmböen über Sachsen gewarnt. Die Fanmeile am EM-Spielort Leipzig wurde bereits am Nachmittag geräumt.