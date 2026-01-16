Verheerender Wohnungsbrand in Chemnitz! Zwei Personen verletzt

Chemnitz - Verheerender Wohnungsbrand am Freitagmorgen in Chemnitz ! In einem Plattenbau ging eine Wohnung in Flammen auf. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Das Feuer richtete enormen Schaden an. Ein Teil der Hausfassade war nach dem Brand völlig verkohlt. © Chempic

Gegen 5.45 Uhr wurde die Feuerwehr in die Paul-Bertz-Straße im Stadtteil Helbersdorf gerufen. Dort schlugen Flammen aus dem Fenster eines Wohnblocks.



Mit schwerem Atemschutz kämpften die Einsatzkräfte gegen das Feuer. Laut Polizei konnten die Flammen gelöscht werden.



"Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden zwei Personen verletzt", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Der Schaden ist enorm! Durch das Feuer wurde ein Teil der Wohnung komplett zerstört, die Hausfassade war teilweise völlig verkohlt.