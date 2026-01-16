 1.286

Verheerender Wohnungsbrand in Chemnitz! Zwei Personen verletzt

In Chemnitz-Helbersdorf brannte am Freitagmorgen ein Plattenbau. Zwei Personen wurden verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Verheerender Wohnungsbrand am Freitagmorgen in Chemnitz! In einem Plattenbau ging eine Wohnung in Flammen auf. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Das Feuer richtete enormen Schaden an. Ein Teil der Hausfassade war nach dem Brand völlig verkohlt.

Gegen 5.45 Uhr wurde die Feuerwehr in die Paul-Bertz-Straße im Stadtteil Helbersdorf gerufen. Dort schlugen Flammen aus dem Fenster eines Wohnblocks.

Mit schwerem Atemschutz kämpften die Einsatzkräfte gegen das Feuer. Laut Polizei konnten die Flammen gelöscht werden.

"Nach aktuellem Erkenntnisstand wurden zwei Personen verletzt", so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Der Schaden ist enorm! Durch das Feuer wurde ein Teil der Wohnung komplett zerstört, die Hausfassade war teilweise völlig verkohlt.

Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren am Freitagmorgen vor Ort.

Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Im Einsatz waren Feuerwehr, Rettungskräfte und die Polizei.

