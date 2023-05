Hornissen im Garten? Warum Ihr keine Panik bekommen müsst

Eine Hornisse an ihrem Nest. © Uwe Anspach dpa/lsw

Ein Chemnitzer Gartenbesitzer hat es im vergangenen Jahr erlebt: Hornissen nisteten sich im Kasten vom Rollladen an seinem Haus ein. So schnell wie die Tiere gekommen waren, verschwanden sie aber wieder. "Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man die Hornissen beobachtet, aber wir haben sie in Ruhe gelassen und da haben sie uns auch nichts getan", so der Mittelbacher Stephan Barthel (72).

Damit haben die Chemnitzer genau richtig gehandelt. Die Hornissen, die zu den großen Wespen gehören, sind eigentlich recht friedliebend. Sie sind scheuer als Honigbienen und greifen niemals grundlos an. Die Tiere ziehen es sogar vor, Konflikten durch Flucht zu entgehen. Sie interessieren sich weder für Kuchen noch für süße Getränke.

Was die Tiere gar nicht leiden können, ist, wenn ihre Flugbahn verstellt oder das Nest erschüttert wird.