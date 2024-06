Heute Deutschland gegen Ungarn! So feiern die Chemnitz-Magyaren

Chemnitz - Die Fußball-Euphorie in Chemnitz kommt langsam in Schwung, am heutigen Mittwochabend trifft Deutschland im zweiten EM-Spiel auf Ungarn.

János Szoeke (62) und sein Koch Mohamet Dag (26) in ihrer ungarischen Gaststätte "Betyár Csárda" an der Beyerstraße. © Maik Börner

Wer nicht zum Public Viewing geht, wirft zu Hause den Grill an. Was aber wird bei den Ungarn (Magyaren) in Chemnitz kulinarisch gereicht? Wer hat im Länderkampf Bratwurst gegen Gulasch die Nase vorn?

"Auch bei uns schaut man am liebsten draußen und macht dazu über einem Feuer Kesselgulasch", erzählt János Szoeke (62), der auf der Beyerstraße auf dem Kaßberg das "Betyár Csardá" (deutsch: Räuberschänke) betreibt.

"Außerdem gibt es Lángos (eine Art Fladenbrot), und bei jedem Tor wird mit Pálinka (Obstbrand) angestoßen." Bier werde bei den Ungarn weniger getrunken, lieber Wein.

So sieht das auch Online-Weinhändler Csaba Toth (64). Er empfiehlt zum Fußballgucken heute Abend einen trockenen Olaszrizling (Welschriesling) oder den halbsüßen BB Muskotály (Muskateller). "Bei warmem Wetter und guter Stimmung braucht man was Leichtes", so Toth.

Er weiß noch nicht, wo er das Spiel schauen wird. "Das entscheide ich spontan. Ich tippe vorsichtig ein 1:1, aber wahrscheinlich werden die Deutschen gewinnen."