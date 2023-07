Finale in München! Große Ehre für Chemnitzer Film-Nachwuchs

Chemnitz/München - Einmal in der Filmstadt München der großen Preisverleihung entgegenfiebern - dieser Traum wurde für Levin Hornburg (18) mit der Chemnitzer Filmwerkstatt wahr.

Die filmbegeisterten Jugendlichen wollen sich im Sommer in der Filmwerkstatt wieder treffen. "Wer ins Finale gekommen ist, hat eine große Motivation, es das nächste Mal noch ein Stück weiter zu schaffen", weiß Christian Steger. "Es geistern schon Ideen herum, vielleicht wird es ein Krimi."

Der Jury, in der unter anderem Filmmusik-Komponist Harold Faltermeyer und Schauspielerin Marianne Sägebrecht sitzen, gefiel der Kurzfilm aus Chemnitz. "Als die Nachricht kam, dass der Film in der Kategorie U18 ins Finale gekommen ist, konnte ich es kaum glauben", freut sich Levin Hornburg.

Gedreht wurde der Mini-Film im und am Clubkino Siegmar unter Anleitung der Medienpädagogen Sebastian Steger (41) und Nicole Bader (27). Nachwuchs-Schauspieler Levin reichte den Streifen auf eigene Faust beim Münchner Camgaroo Award ein, der seit 21 Jahren die junge deutsche Filmszene fördert.

Der Chemnitzer gehört zu einer Gruppe Jugendlicher, die in einem einwöchigen Sommer-Workshop nach eigenen Ideen einen Kurzfilm drehten.

Die Medienpädagogen Nicole Bader (27) und Sebastian Steger (41) planen schon den Sommerkurs in der Filmwerkstadt Chemnitz. © Kristin Schmidt

Der nächste Crash-Kurs als Filmemacher findet Ende des Monats statt - und es sind noch Plätze frei.

In der dritten Ferienwoche können sich Jugendliche zwischen 12 und 27 Jahren in der Filmwerkstatt an Technik, Drehbuch, Schnitt und Schauspiel ausprobieren. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

Der Kurs findet ab 24. Juli von Montag bis Freitag, 10 bis 16 Uhr, im Clubkino Siegmar, Zwickauer Straße 425, statt. Am Ende der Woche ist der eigene selbst produzierte Film fertig. Die Teilnahme ist kostenlos.

Interesse? Dann meldet Euch unter: sebastian.steger@filmwerkstatt.de.