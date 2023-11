"Ganz tief in meinem Herzen": Kati Witt trauert um Trainerin Jutta Müller

Hatten ein inniges Verhältnis: Katarina Witt (57) und ihre Trainerin Jutta Müller. Die 94-Jährige ist am Donnerstag verstorben. © Kristin Schmidt

"Seit 28 Jahren ist sie ganz tief in meinem Herzen und wurde Teil meiner Familie", sagte die 57-Jährige am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse Agentur. Mit ihrer Trainerin feierte sie 1984 und 1988 zwei Olympiasiege sowie vier WM- und sechs EM-Titel. Jutta Müller war am Donnerstag im Alter von 94 Jahren gestorben.



Als sie die traurige Nachricht erhielt, habe sie das gemacht, was ihr ihre Trainerin beigebracht habe. "Erst mal den Verpflichtungen nachkommen und funktionieren", sagte Witt.

Sie habe viele gefühlvolle, respektvolle und schöne Nachrichten von Freunden, ehemaligen Eiskollegen, Fans und Wegbegleitern erhalten. "Alle voller Verehrung, Bewunderung und Hochachtung für ihre Lebensleistung", berichtete sie. "Sprechen konnte ich mit niemandem, zu traurig ist mein Herz."

Vielmehr habe sie "Tausende Bilder" der Erinnerungen im Kopf gehabt. "Zahlreiche hat die Welt mit uns geteilt, viele gehören nur uns.