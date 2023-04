Hexenfeuer in Chemnitz und Umgebung: Hier erwartet Euch heute eine heiße Walpurgisnacht

Auch im Erzgebirge wird der Mai mit zahlreichen Hexenfeuern begrüßt.

Hier wird es am heutigen Sonntagabend heiß:

in Annaberg-Buchholz um 18 Uhr am Vereinsheim "Zum Galgen" und jeweils 19 Uhr auf dem Sportplatz in Cunersdorf & Geyersdorf

in Aue-Bad Schlema um 17 Uhr am Feuerwehrdepot Bad Schlema

auf dem Festplatz hinter der Feuerwehr ab 19 Uhr in Ehrenfriedersdorf

in Marienberg ab 18.30 Uhr hinter dem Gerätehaus der Feuerwehr Kühnhaide, 19 Uhr an der Ladestraße in Reitzenhain, 20 Uhr auf dem Festplatz in Niederlauterstein und 21 Uhr an der Skihütte in Pobershau

ab 19.30 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Glück-Auf-Stadions an der Stadionstraße in Oelsnitz

in Olbernhau um jeweils 17 Uhr auf dem Volksheimplatz in Rothenthal, auf dem Sportplatz in Haselbach und auf dem Sportplatz in Kleinneuschönberg, und jeweils 19 Uhr Am Alten Stellwerk in Oberneuschönberg, am Lochteich in Blumenau und auf der Drechsel Ranch in Dörnthal.

ab 18 Uhr auf der Wiese an der Siedlungsstraße in Pockau-Lengefeld und um 20 Uhr am Gerätehaus der Feuerwehr Lengefeld

in Stollberg ab 18 Uhr am Lemkegut in Beutha und um 20.30 Uhr am Skihang

auf dem Rathausplatz in Thalheim ab 19 Uhr