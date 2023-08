Konzert in Chemnitz mit Freunden, Frau und Freibier: Echtes Heimspiel für City-Sänger Toni Krahl

Chemnitz - Von wegen "Rockerrente". Ex-City-Sänger Toni Krahl (73) kann nicht ohne Bühne. Neuerdings als Frontmann von Silly, aber auch mit Soloauftritten. Einen dieser seltenen Abende gibt er am 17. November in Chemnitz . Zufall ist das nicht!

Toni Krahl und seine Tanja. Im März 2019 besuchten sie gemeinsam die Premiere des Stücks "Die Legende vom heißen Sommer" im Dresdner Boulevardtheater. © Andreas Wetzel

"Toni tritt bei uns im Store auf. Wir haben 120 Plätze", sagen Veranstalter René König (49) und Michael Kahnt, beide zugleich Chefs des Hemdenlabels Germens. "Das Ticket kostet 58 Euro. Darin sind Freibier, Essen sowie ein Gutschein enthalten." Krahl werde aus seinem Leben erzählen und natürlich singen.

Die Mugge dürfte privater werden als Auftritte anderswo. Denn der Berliner Künstler ist angeheirateter Chemnitzer: 2013 ehelichte er seine langjährige Freundin und Partnerin von hier, die damals 38 Jahre alte Tanja. Die Hochzeit fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit in den USA statt.

Kennengelernt hatten sie sich 2004, seit 2005 leben sie im Grunde fest zusammen - mal in Chemnitz bei ihr, mal am Plänterwald in Berlin bei ihm, mal in seinem Ferienhaus auf Zypern.

Designer König wiederum ist mit ihm "dicke", seit der Sänger im Germens-Hemd auftritt.