01.04.2025 16:07 534 Kraftwerk kommen für ein Konzert nach Chemnitz

Elektro-Legenden live in Chemnitz: Kraftwerk spielen am 27. November ihr einziges Konzert in der Region!

Von Mario Adolphsen

Chemnitz - Ob Hip-Hop oder Techno, Synthiepop oder Electro: Ohne den Einfluss der Düsseldorfer Band Kraftwerk ist elektronische Tanzmusik kaum denkbar. Im Rahmen ihrer weltweiten "Multimedia Tour" spielt die legendäre Formation 13 Konzerte in Deutschland - und am 27. November auch in der Stadthalle Chemnitz! Kraftwerk gelten als Pioniere der Elektro-Musik. © picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire "Mit 3000 Gästen wird es das größte Stehkonzert in der Stadthalle dieses Jahr", sagt C3-Sprecherin Yvonne Buchheim. Nur das Dark Storm Festival am 25. Dezember mit mehreren Bühnen im gesamten Haus sei mit 4500 Besuchern noch größer.

Das einzigartige Konzept von Ralf Hütter, Florian Schneider und Co. hat sich seit der Bandgründung im Jahr 1970 kaum verändert. "Kraftwerk verbinden elektronische Musik mit Computer-Animationen, Videos und Performance-Kunst und schaffen bei ihren Konzerten ein echtes Gesamtkunstwerk", erklärt Carlotta Schlomann vom Tourveranstalter FKP Scorpio. Chemnitz Kultur & Leute Plötzlich Bundesliga! Schachdamen können Aufstieg kaum fassen Mit Welthits wie "Autobahn", "Das Model" oder "Trans Europa Express" hat es die Band sogar bis in die Rock'n'Roll Hall of Fame geschafft. Den Grammy für ihr Lebenswerk erhielten sie bereits im Jahr 2014. Die Elektro-Legenden spielen in der Chemnitzer Stadthalle ihr einziges Konzert in Sachsen. © Uwe Meinhold Mittwoch, 10 Uhr, beginnt der Vorverkauf auf Eventim, ab Freitag dann an allen VVK-Stellen (ab 50 Euro zzgl. Gebühren). Infos zur Welttournee: www.kraftwerk.com

Titelfoto: picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire