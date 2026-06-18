Bahn-Experte sauer: Ausbaupläne für Sachsens Problemstrecke sorgen für Ärger

Chemnitz/Leipzig - Diese Ausbaupläne sorgen für mächtig Ärger: Der Nordabschnitt der Bahnstrecke Chemnitz - Leipzig soll nur stellenweise zweigleisig ausgebaut werden . Das geht aus einer vorgestellten Machbarkeitsstudie hervor. Bahn-Experten sprechen von einer verpassten Chance - und warnen vor weiterem Verspätungs-Chaos.

Sebastian Drechsler (35) von der Bahninitiative Chemnitz kritisiert die Ausbau-Pläne für den Nordabschnitt der Bahnstrecke Chemnitz - Leipzig. © Sven Gleisberg

Der Grund: Für einen kompletten Ausbau zwischen Geithain und Leipzig fehlt das Geld. Deshalb sollen nur lediglich 24 der insgesamt 44 Streckenkilometer zweigleisig werden.

Für Sebastian Drechsler (35) von der Bahninitiative Chemnitz ein schwerer Fehler. "Damit bleibt die Störanfälligkeit der Infrastruktur bestehen", sagt der Bahn-Experte. Habe ein Zug Verspätung, könnte das den kompletten Verkehr ausbremsen.



Besonders empört ist Drechsler über die geplanten Fahrzeiten. "Statt des mehrfach versprochenen Halbstundentakts ist weiterhin lediglich ein Stundentakt mit einzelnen Verstärkerzügen in den Hauptverkehrszeiten vorgesehen", schimpft der Bahn-Experte.

Aus Sicht der Bahninitiative reiche das bei Weitem nicht aus. Denn die Strecke ist aktuell mit 140 Prozent deutlich überlastet.

Daher hoffen die Bahn-Experten, dass die Pläne nachgebessert werden. Die Forderung: ein komplett zweigleisiger und elektrifizierter Ausbau.