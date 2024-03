Bürger befragt: Das soll sich in der Chemnitzer Innenstadt ändern

Chemnitz - Was wünschen sich die Chemnitzer für ihre Innenstadt ? Genau diese Frage beschäftigte das Rathaus in den vergangenen Monaten. Bei verschiedenen Veranstaltungen wurden Bürger gefragt, wie die City attraktiv bleiben kann. Die Ergebnisse wurden nun veröffentlicht.

Das Ergebnis ist klar: Die Chemnitzer Bürger haben Lust, ihre Stadt mitzugestalten. Sie sehen aber dennoch, dass die City ein Imageproblem hat. Kein Wunder: Einige Chemnitzer meiden die Innenstadt , da es regelmäßig zu Schlägereien, Überfällen und anderen Straftaten kommt. Zudem verließen in der Vergangenheit immer mehr Läden die City .

Im Dezember nahmen knapp 40 Personen an einer öffentlichen Bürgerveranstaltung teil - es ging um die Zukunft der Innenstadt. Parallel dazu fand ein Online-Dialog mit 440 Beteiligungen statt. Auch Jugendliche wurden befragt.

Anhand der Ergebnisse der Befragungen werden nun Szenarien und ein Leitbild für die Innenstadt entwickelt. Auch diese Ergebnisse sollen vorher vorgestellt werden.

Am 5. Juni ist zudem die nächste öffentliche Beteiligung geplant. Auch dazu sind alle Bürger eingeladen. Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben.

Wer nicht persönlich an der Veranstaltung teilnehmen kann, kann seine Ideen und Anregungen für die City auch per Mail an innenstadtdialog@stadt-chemnitz.de senden.