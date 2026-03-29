Chemnitz: Eine Million Euro für neue Straßenbäume

Chemnitz - Chemnitz forstet auf! Noch bis Mitte Mai sollen für einen siebenstelligen Betrag mehr als 330 Straßenbäume gepflanzt werden.

Auch an der Unritzstraße am DRK Krankenhaus Rabenstein wurden neue Bäume gepflanzt. © Victoria Winkel

Wie es aus dem Rathaus heißt, werden die neuen Bäume überwiegend im südwestlichen Stadtgebiet, aber auch im Zentrum gesetzt.

"Während die Arbeiten in der Bahnhofstraße und der Unritzstraße aufgrund von Baumaßnahmen bereits abgeschlossen sind, wird nun in der Neefestraße gepflanzt. Dort kommen 150 Bäume, überwiegend Linden und Eschen, in die Erde", so eine Stadtsprecherin.

Auf folgenden Straßen werden noch neue Bäume gepflanzt: Carl-Hamel-Straße, Göbelstraße, Guerickestraße, Hohensteiner Straße, Kaufmannstraße, Lohrstraße, Popowstraße, Winklhoferstraße, Wladimir-Sagorski-Straße, Zeppelinstraße.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf etwa eine Million Euro. Während der Pflanzungen kann es an den genannten Strandorten zu kurzzeitigen Einschränkungen des Straßenverkehrs kommen.

Es werden aber nicht nur Linden und Eschen gepflanzt, sondern auch Ahorn-Bäume, Erlen oder Kupfer-Felsenbirnen. Die Bäume werden dabei in bereits bestehende, aber zurzeit leere Baumstandorte gesetzt.

Durch die Maßnahme sollen Straßenräume aufgewertet und die Lebensqualität in der Stadt verbessert werden.