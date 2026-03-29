Chemnitz: Eine Million Euro für neue Straßenbäume
Chemnitz - Chemnitz forstet auf! Noch bis Mitte Mai sollen für einen siebenstelligen Betrag mehr als 330 Straßenbäume gepflanzt werden.
Wie es aus dem Rathaus heißt, werden die neuen Bäume überwiegend im südwestlichen Stadtgebiet, aber auch im Zentrum gesetzt.
"Während die Arbeiten in der Bahnhofstraße und der Unritzstraße aufgrund von Baumaßnahmen bereits abgeschlossen sind, wird nun in der Neefestraße gepflanzt. Dort kommen 150 Bäume, überwiegend Linden und Eschen, in die Erde", so eine Stadtsprecherin.
Auf folgenden Straßen werden noch neue Bäume gepflanzt: Carl-Hamel-Straße, Göbelstraße, Guerickestraße, Hohensteiner Straße, Kaufmannstraße, Lohrstraße, Popowstraße, Winklhoferstraße, Wladimir-Sagorski-Straße, Zeppelinstraße.
Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf etwa eine Million Euro. Während der Pflanzungen kann es an den genannten Strandorten zu kurzzeitigen Einschränkungen des Straßenverkehrs kommen.
Es werden aber nicht nur Linden und Eschen gepflanzt, sondern auch Ahorn-Bäume, Erlen oder Kupfer-Felsenbirnen. Die Bäume werden dabei in bereits bestehende, aber zurzeit leere Baumstandorte gesetzt.
Durch die Maßnahme sollen Straßenräume aufgewertet und die Lebensqualität in der Stadt verbessert werden.
Bäume helfen gegen Sommerhitze
Schon lange ist es kein Geheimnis, dass Bäume und andere Pflanzen in Städten unter anderem zu einer Verbesserung der Hitzesituation im Hochsommer führen können. Gerade Bäume sorgen durch Verdunstung und Schatten für ein Abkühlen der Luft. Das kann Temperaturunterschiede von acht bis zehn Grad ausmachen.
Junge Bäume können in Chemnitz auch durch die Aktion "Mein Baum für Chemnitz" durch eine Spende unterstützt werden. Welche Bäume dazu zur Verfügung stehen und weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadtverwaltung. Die Spende für den Baum kann auch von der Steuer abgesetzt werden.
Titelfoto: Victoria Winkel