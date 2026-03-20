Chemnitz: Gasaustritt in ehemaliger Sparkasse! Vollsperrung aufgehoben

Chemnitz - Kurzzeitige Vollsperrung in Chemnitz ! Wegen eines Gasaustritts wurde am frühen Freitagnachmittag die Zwickauer Straße in Chemnitz-Siegmar gesperrt. Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben.

Die Chemnitzer Feuerwehr ist aktuell in der Zwickauer Straße im Einsatz. Dort kam es zu einem Gasaustritt. Es folgte eine Vollsperrung. © Kristin Schmidt

Wie die Stadt mitteilte, trat das Gas in einem leerstehendem Gebäude aus. Dabei handelte es sich um die ehemalige Sparkasse Siegmar.

Laut dem Rathaus wurde die Zwickauer Straße zwischen der Kreuzung Oberfrohnaer Straße/Jagdschänkenstraße und Wöhlerstraße in beide Richtungen voll gesperrt.

Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Gegen 15 Uhr teilte das Rathaus mit: "Die Sperrung wurde inzwischen aufgehoben."

Durch die Sperrung kam es nun auch zu Verkehrseinschränkungen im Busverkehr. Der angrenzende Simmel-Markt war ebenfalls betroffen - hier war die Zufahrt für Autos kurzzeitig nicht möglich.