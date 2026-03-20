Umleitungs-Wirrwarr in Chemnitz: Ausweich-Tipps für Brummis am Schloßteich

Das Rathaus will die Umleitungs-Hinweisschilder eindeutiger machen. © Ralph Kunz

Schwere Laster müssen deshalb auf die steile Hechlerstraße ausweichen - ein Kraftakt für Fahrer, eine Zumutung für Anwohner.

Jetzt hat die Stadt ihre Empfehlungen vorgelegt. Wer die Achslastbegrenzung landwärts umgehen muss, könne über Hechler-, Winkler- und Leipziger Straße ausweichen - allerdings bislang ohne Ausschilderung.

Eine weitere Route führt ab Wilhelm-Külz-Platz über die Straße der Nationen, Carola-, Bahnhof- und Brückenstraße. Alternativ geht es über die Straße der Nationen, Christian-Wehner- und Blankenauer Straße weiter.