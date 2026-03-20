Umleitungs-Wirrwarr in Chemnitz: Ausweich-Tipps für Brummis am Schloßteich
Chemnitz - Am Schloßteich in Chemnitz wird derzeit selbst die Umleitung noch einmal umgeleitet: Weil Mühlen- und Promenadenstraße durch eine Baustelle dicht sind, läuft der Verkehr über die marode Schloßteichstraße, auf der nur noch maximal zehn Tonnen Achslast erlaubt sind.
Schwere Laster müssen deshalb auf die steile Hechlerstraße ausweichen - ein Kraftakt für Fahrer, eine Zumutung für Anwohner.
Jetzt hat die Stadt ihre Empfehlungen vorgelegt. Wer die Achslastbegrenzung landwärts umgehen muss, könne über Hechler-, Winkler- und Leipziger Straße ausweichen - allerdings bislang ohne Ausschilderung.
Eine weitere Route führt ab Wilhelm-Külz-Platz über die Straße der Nationen, Carola-, Bahnhof- und Brückenstraße. Alternativ geht es über die Straße der Nationen, Christian-Wehner- und Blankenauer Straße weiter.
Damit Fahrer diese Wege überhaupt besser erkennen, soll die Tonnagebeschränkung nun zusätzlich auf den weißen Hinweistafeln zur Sperrung der Mühlenstraße vermerkt werden.
Titelfoto: Ralph Kunz