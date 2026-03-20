Öffentlichkeit zu früh informiert? Im Chemnitzer Rathaus beginnt das Tauziehen ums große Geld

Chemnitz - Noch hat Chemnitz keinen Euro aus der "Bundesmilliarde" bekommen, trotzdem fliegen im Rathaus schon die Fetzen. Bis 2036 soll die Stadt jährlich 15,7 Millionen Euro aus dem Sondervermögen des Bundes erhalten. Auf der Wunschliste stehen teure Vorhaben wie Terra-Nova-Campus, Schauspielhaus und neue Sporthallen. Genau darüber ist jetzt Streit entbrannt.

CDU-Fraktions-Chef Tino Fritzsche (64) ist nach der Veröffentlichung der Projektliste für die "Bundesmilliarde" sauer auf die Rathausspitze. © Ralph Kunz

CDU-Fraktions-Chef Tino Fritzsche (64) reagierte verschnupft - nicht wegen einzelner Projekte, sondern wegen der Informationspolitik im Rathaus.

"Wir hatten eine klare Vereinbarung", schimpfte er im Stadtrat. Die Fraktionen sollten die Liste zunächst beraten, erst danach sollte die Öffentlichkeit informiert werden.

"Heute früh schlägst du die Presse auf und liest, was da alles so auf der Liste draufsteht", sagte Fritzsche.

Besonders deutlich wurde er beim politischen Kern des Ärgers: "Wir lassen uns jetzt nicht unter Druck setzen und machen jetzt unsere Arbeit. Wenn wir fertig sind, melden wir das der Verwaltung."