Chemnitz: Hier plant die Stadt einen weiteren Blitzer

Chemnitz - Der Superblitzer an der Kreuzung Bahnhofstraße/Augustusburger Straße in Chemnitz ist längst im Einsatz - jetzt soll er Verstärkung bekommen. Nur rund 900 Meter weiter, in Höhe Bahnhofstraße/Reitbahnstraße bei der Zentralhaltestelle, plant die Stadt einen weiteren Blitzer.