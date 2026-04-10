Chemnitz: Nächste "Zenti-Uhr" in Betrieb

Chemnitz - Nanu! In der Chemnitzer Innenstadt ist eine zweite "Zenti-Uhr" aufgetaucht. Erst vor drei Wochen war an der Zentralhaltestelle eine neue digitale Anzeige installiert worden - als moderner Ersatz für die alte Kult-Uhr, die Ende 2025 abgebaut wurde.

An der Ecke Rathausstraße/Markt steht eine zweite "Zenti-Uhr". © Kristin Schmidt

Es bleibt nicht bei einem Einzelstück: An der Ecke Rathausstraße/Markt steht nun ebenfalls eine Tafel, die über Uhrzeit, Temperatur und alle Abfahrten informiert.

Die beiden neuen Displays wurden im Zuge der Erneuerung des gesamten Wegeleitsystems an der Zenti installiert. Gesamtkosten der Maßnahme: rund 200.000 Euro.

An anderer Stelle warten ÖPNV-Nutzer jedoch vergeblich auf die Echtzeitauskunft: An der Haltestelle "Leipziger Straße" ist die Anzeigetafel seit Monaten schwarz.

"Dort wurde die Zähleranschlusssäule für die Stromversorgung im November 2025 durch Vandalismus zerstört", erklärt CVAG-Sprecherin Juliane Kirste.