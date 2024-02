Chemnitz: Zwickauer Straße morgen Abend teilweise gesperrt!

Chemnitz - Die Zwickauer Straße in Chemnitz muss am morgigen Freitagabend voll gesperrt werden.

Bereits im Dezember kam es zu Protesten vor dem Schulungszentrum. © Maik Börner

Wie die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) mitteilte, ist die Sperrung von 18 bis 20 Uhr zwischen Lärchen- und Edisonstraße nötig.

Die Linien 26, 41 und 42 der CVAG verkehren umgeleitet.

Der Grund: zwei angemeldete Demos aufgrund eines Vortrags des österreichischen Rechtsextremisten Martin Sellner (35). Dieser soll in den Räumen des Treffs und Schulungszentrums der Identitäten Bewegung stattfinden, die im Freistaat unter dem Namen "Sachsengarde" auftritt.

Laut Stadtverwaltung finden von 17.30 Uhr bis 20 Uhr eine Kundgebung sowie ein Aufzug unter dem Motto "Nie wieder ist jetzt!" statt. Dazu angemeldet sind 350 Teilnehmer. Organisiert ist die Demo vom Bündnis Chemnitz Nazifrei und beginnt am Zugang Bahnhof Schönau/Lärchenstraße mit einer Auftaktkundgebung.

Sie führt weit über die Lärchenstraße und Zwickauer Straße, wo es an der Kreuzung zur Stelzendorfer Straße eine Zwischenkundgebung geben wird. Danach verläuft der Zug weiter über die Stelzendorfer Straße, Carl-Hertel-Straße, zurück über die Zwickauer Straße und endet wieder am Zugang Bahnhof Chemnitz-Schönau mit einer Abschlusskundgebung.

Eine weitere angemeldete Demonstration findet von 18 bis 20 Uhr unter dem Motto "Refugee Welcome - Kein Sellner ist illegal" in Höhe des Schulungszentrums an der Kreuzung zur Zwickauer Straße bis Straßenmitte der stadtwärtigen Fahrspur statt. Dahinter steckt eine Privatperson, die 250 Teilnehmer angemeldet hat.