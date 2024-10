Chemnitzer Gastronom immer wieder angefeindet: "Ein Koffer ist immer gepackt"

Chemnitz - Will er wirklich auswandern? Der Betreiber des jüdischen Restaurants "Schalom" in Chemnitz , Uwe Dzibualla (59), sieht sich immer häufiger mit antisemitischen Anfeindungen konfrontiert .

Ein Vorfall, der ihn besonders erschütterte, ereignete sich vor der Universitätsbibliothek. Dort begegnete er beim Spaziergang mit seiner Frau zwei Frauen, wobei eine ein Kopftuch trug. Eine davon spuckte ihn direkt an.

Auch Dziuballa spürt diese Zunahme: "Es fühlt sich manchmal an, als gäbe es einen Wettbewerb, bei dem alle ihren Hass loswerden wollen".

Die Zahl antisemitischer Straftaten und Gewaltdelikte in Deutschland hat sich laut Verfassungsschutz nahezu verdoppelt - von 2641 im Jahr 2022 auf 5164 im Jahr 2023.

Das jüdische Restaurant "Schalom" steht verstärkt unter Polizeischutz. © Kristin Schmidt

Dziuballa gibt zu, dass die Vorfälle ihn manchmal an die Grenzen seiner Geduld bringen. "Es gibt Momente, in denen ich mich frage: Was wollen wir hier eigentlich noch?"

Der Gedanke, Deutschland zu verlassen, sei schon mehrmals Thema in der Familie gewesen. Dennoch bleibt es vorerst ein Gedankenspiel: "Wir sind hier zu Hause. Solange das Positive das Negative überwiegt, bleiben wir hier."

Dennoch hat sich der Alltag des Gastronomen spürbar verändert. Er geht immer seltener sichtbar mit Kippa durch die Stadt, versteckt sie unter einem Hut. "Ich fühle mich nicht mehr so sicher und aufgehoben wie vor einem Jahr", sagt er.

Trotz allem schätzt er den Schutz durch die Polizei, die regelmäßig vor seinem Restaurant steht. "Ich bin dankbar, dass wir als jüdische Einrichtung wichtig genommen werden", merkt er an, hinterfragt auch gleichzeitig: "Wie viele andere Restaurants, etwas arabische oder italienische, haben Polizeischutz?"