Chemnitzer Retouren-Automat im TAG24-Test: Was steckt wirklich in den "Secret-Boxen"?

Chemnitz - Wer dieser Tage durch die Galerie Roter Turm in Chemnitz läuft, kommt an ihnen nicht vorbei. Vor den neuen Automaten drängen sich die Menschen, denn darin warten bunt verpackte Überraschungspakete, die ins Auge springen.

Spannung pur: TAG24-Reporterin Lisa-Marie Wieland (26) greift ins Fach und zieht ihr pinkes Überraschungspaket heraus. © Kristin Schmidt

Drinnen stecken nach Angaben des Betreibers sogenannte Retouren - Rücksendungen von Amazon und Co., neu sortiert und völlig geheim. Was sich in einer Secret-Box befindet, weiß man vorher nicht - und genau das macht den Reiz aus.

Versprochen werden "interessante Produkte zu kleinem Preis". TAG24-Reporterin Lisa-Marie Wieland machte den Test.

Im ersten Fach unserer Wahl verbirgt sich ein kleines Päckchen für knapp 12 Euro. Auffällig pink, sogar mit Adressetikett, die Daten sind jedoch geschwärzt. Drinnen ein rot-weißer Karton mit der Aufschrift "Water is the source of life" (deutsch: Wasser ist die Quelle des Lebens) - ein Thermobecher aus Edelstahl mit Temperaturanzeige. Kein Schnäppchen: Online ist er für knapp 11 Euro erhältlich.

Weiter geht's mit einem großen Paket für 20 Euro - ebenfalls in Pink und mit geschwärztem Adressetikett. Darin befindet sich ein kleiner Tischventilator, verpackt in einem neongrünen Karton. Aktueller Preis knapp 25 Euro. Zumindest ein kleiner Gewinn.

Der Andrang an den Automaten reißt nicht ab. Björn Frenzel (54) und Maria Petzner (27) sind nur deshalb in die Chemnitzer Innenstadt gekommen. Beide kauften jeweils eine Secret-Box.