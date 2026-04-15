Es geht um KuHa-Kohle und Klogebühren: Chemnitzer Rathaus kontert Kritik der Rechnungsprüfer

Chemnitz - Der Bericht der städtischen Rechnungsprüfer hatte zuletzt für einiges Kopfschütteln in Chemnitz gesorgt. Die Prüfer kontrollieren regelmäßig, ob bei der Stadt mit Geld, Bauprojekten und Fördermitteln sauber gearbeitet wird. Im Bericht für das zweite Halbjahr 2025 fanden sich gleich mehrere heikle Punkte.

Das städtische Rechnungsprüfungsamt hat seinen Sitz noch im Moritzhof. © Kristin Schmidt

Beim besonders heiklen KuHa-Komplex versucht das Rathaus nun, den größten Druck vom Kessel zu nehmen. Die Rechnungsprüfer hatten gewarnt, es bestehe "das Risiko, dass nicht alle Ausgaben als zuwendungsfähig eingestuft werden können".

Doch die Stadt hält dagegen: "Die Zuwendungsfähigkeit wird erst mit der abschließenden Verwendungsnachweisprüfung durch den Fördermittelgeber festgestellt." Diese Prüfung laufe noch und man gehe davon aus, "dass kein Risiko für Rückforderungen besteht und kein finanzieller Schaden für die Stadt entsteht".

Konkret geht es um "knapp 6000 Euro", aufgeteilt auf drei Posten: einen Verspätungszuschlag Lohnsteuer, Bewirtungskosten zum zweiten Jahrestag des KuHa-Titelgewinns und übernommene Reisekosten für Berater.

Das Rathaus verteidigt die Vorgänge: "Die Ausgaben waren zur Projektrealisierung notwendig, üblich und angemessen."