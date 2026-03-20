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Explosionsgefahr in Chemnitz: Leerstehendes Haus hätte in die Luft fliegen können!

Das hätte einen heftigen Knall geben können: In einem Abrisshaus in Chemnitz sammelte sich eine hohe Konzentration an Gas an. Die Feuerwehr kam zum Einsatz.

Von Julian Winkler

Chemnitz - Explosionsgefahr in Chemnitz am Freitagmittag! In einem leerstehendem Haus an der Zwickauer Straße im Ortsteil Siegmar trat Gas aus. Die Konzentration war kurzzeitig so hoch, dass das Gebäude in die Luft hätte fliegen können. Die Straße musste daraufhin komplett gesperrt werden. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte die Gefahr bannen.

Großeinsatz an der Zwickauer Straße in Chemnitz: Im ehemaligen Sparkassen-Gebäude wurde eine hohe Gaskonzentration festgestellt.
Großeinsatz an der Zwickauer Straße in Chemnitz: Im ehemaligen Sparkassen-Gebäude wurde eine hohe Gaskonzentration festgestellt.  © Kristin Schmidt

Laut einem Sprecher der Feuerwehr herrschte gegen 12.20 Uhr Alarm in der Zwickauer Straße. In der ehemaligen Sparkasse Siegmar hatten Messgeräte eine hohe Konzentration von Gas festgestellt - sogar hoch genug für eine Explosion!

Sofort wurde die Zwickauer Straße zwischen der Kreuzung Oberfrohnaer Straße/Jagdschänkenstraße und Wöhlerstraße in beide Richtungen voll gesperrt.

"Dadurch kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Außerdem war die Zufahrt zum Simmel-Parkplatz gesperrt, sodass der Simmel nur noch zu Fuß erreicht werden konnte", teilt die Feuerwehr mit. Auch der Busverkehr war betroffen.

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Dann ging es an die Arbeit: Ein Bagger riss einen Teil der Zwickauer Straße auf, um den Gasanschluss zum leerstehenden Gebäude dauerhaft zu unterbrechen. "Anschließend wurden noch einmal Messwerte genommen und das Gebäude auf natürlichem Wege gelüftet", heißt es.

Rauchen strengstens verboten! In dem Gebäude herrschte Explosionsgefahr.
Rauchen strengstens verboten! In dem Gebäude herrschte Explosionsgefahr.  © Kristin Schmidt
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Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Freitag vor Ort.
Zahlreiche Einsatzkräfte waren am Freitag vor Ort.  © Kristin Schmidt

Entwarnung! Keine Explosionsgefahr mehr, Straßensperrung aufgehoben

Ein Bagger legte den Zugang zur Gasleitung frei. Diese wurde anschließend abgedreht.
Ein Bagger legte den Zugang zur Gasleitung frei. Diese wurde anschließend abgedreht.  © Kristin Schmidt

Kurz nach 15 Uhr gab es Entwarnung. Auch die Straßensperrung konnte wieder aufgehoben werden. Eine Explosionsgefahr besteht nicht mehr. Auch Verletzte gab es nicht. Wie es genau zum Gasaustritt in dem Gebäude kam, ist weiterhin unklar.

Übrigens: Das ehemalige Sparkassen-Gebäude in der Zwickauer Straße soll womöglich bald abgerissen werden. ALDI plant auf dem Grundstück einen neuen Supermarkt.

Die Pläne stoßen allerdings auf Kritik, zumal das Gebäude den Ortsteil Jahrzehnte lang prägte.

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Erstmeldung: 20. März, 13.59 Uhr, zuletzt aktualisiert: 17.30 Uhr

Titelfoto: Bildmontage: Kristin Schmidt (3)

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