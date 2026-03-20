Explosionsgefahr in Chemnitz: Leerstehendes Haus hätte in die Luft fliegen können!

Chemnitz - Explosionsgefahr in Chemnitz am Freitagmittag! In einem leerstehendem Haus an der Zwickauer Straße im Ortsteil Siegmar trat Gas aus. Die Konzentration war kurzzeitig so hoch, dass das Gebäude in die Luft hätte fliegen können. Die Straße musste daraufhin komplett gesperrt werden. Glücklicherweise konnten die Einsatzkräfte die Gefahr bannen.

Großeinsatz an der Zwickauer Straße in Chemnitz: Im ehemaligen Sparkassen-Gebäude wurde eine hohe Gaskonzentration festgestellt. © Kristin Schmidt

Laut einem Sprecher der Feuerwehr herrschte gegen 12.20 Uhr Alarm in der Zwickauer Straße. In der ehemaligen Sparkasse Siegmar hatten Messgeräte eine hohe Konzentration von Gas festgestellt - sogar hoch genug für eine Explosion!

Sofort wurde die Zwickauer Straße zwischen der Kreuzung Oberfrohnaer Straße/Jagdschänkenstraße und Wöhlerstraße in beide Richtungen voll gesperrt.

"Dadurch kam es zu Einschränkungen im Straßenverkehr. Außerdem war die Zufahrt zum Simmel-Parkplatz gesperrt, sodass der Simmel nur noch zu Fuß erreicht werden konnte", teilt die Feuerwehr mit. Auch der Busverkehr war betroffen.

Dann ging es an die Arbeit: Ein Bagger riss einen Teil der Zwickauer Straße auf, um den Gasanschluss zum leerstehenden Gebäude dauerhaft zu unterbrechen. "Anschließend wurden noch einmal Messwerte genommen und das Gebäude auf natürlichem Wege gelüftet", heißt es.

