Felix Kummer über krasse Solo-Karriere: "Kannte es nicht, dass Leute im Publikum weinen"

Chemnitz - "Kraftklub"-Frontmann Felix Kummer (34) beendete im vergangenen Jahr seine Solo-Karriere mit zwei großen Abschluss-Konzerten in Berlin . Nun spricht er in einer ARD-Dokumentation über Ängste, Corona-Frust, Emotionen und die Anfänge als Solo-Künstler.

Die gesellschaftskritischen Songs kamen an: Es dauerte gar nicht lange, dann schoss das Album auf Platz eins der Charts - Kummer im Höhenflug! Doch nur einige Monate später folgte ein herber Rückschlag.

"Das war dann schon das erste Mal, wo ich gemerkt habe: Das wird hier alles irgendwie doch größer", so Kummer.

Doch der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten! Im Oktober 2019 veröffentlichte Kummer sein Solo-Album "Kiox", verkaufte in einem extra angemieteten Laden in Chemnitz seine Platte.

Zusammen mit einem Musikproduzenten bastelte er einige Songs zusammen. "Dass ich diese dann vor 17.000 Leuten auf der Bühne präsentiere, das hätte ich mir am Anfang nicht so gedacht."

Angefangen hatte alles mit Song-Texten, die Kummer teilweise auf Papier brachte. Doch er hatte Zweifel, ob er diese Texte in "Kraftklub"-Songs unterbringen kann.

Felix Kummer bei einem Spontan-Auftritt auf dem Dach seines Plattenladens in Chemnitz. Danach musste er seine Fans monatelang vertrösten - die Corona-Pandemie machte ihm einen Strich durch die Rechnung. © Erz-Foto/Georg Ulrich Dostmann

"Das Album war draußen und dann wollte ich auf große Tour gehen", berichtet der 34-Jährige. Doch Corona machte ihm einen Strich durch die Rechnung - die Auftritte mussten mehrmals verschoben werden.

Kummer selbst hoffte immer wieder, dass es in wenigen Monaten besser werden würde - doch die Corona-Beschränkungen blieben weiter hart. Erst 2021 konnte er seine Tour beginnen.

Der große Abschluss fand im September 2022 in der Parkbühne Wuhlheide in Berlin statt. Ursprünglich war nur ein finales Konzert geplant, doch als das in Windeseile ausverkauft war, folgte ein zweites Abschieds-Konzert.

In der ARD-Dokumentation sind immer wieder bewegende Mitschnitte des Abschluss-Auftritts zu sehen. Viele Fans hatten Tränen in den Augen, konnten kaum glauben, dass Kummer Geschichte sein wird.

"Jetzt zu wissen, dass es davon nichts mehr gibt, das ist einfach... ja", erzählt ein Fan unter Tränen.