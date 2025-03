Finanzloch in Chemnitz: Hundehalter sollen bald mehr zahlen

In Chemnitz sind aktuell rund 10.100 Hunde steuerlich erfasst. © Christof Heyden

Die Details: Ein Hund soll dann 110 Euro pro Jahr kosten (bisher 100 Euro). Wer zwei Hunde hält, ist pro Tier mit 145 Euro (bisher 135 Euro) dabei.

Bei gefährlichen Hunden geht es von 750 Euro rauf auf 825 Euro. Insgesamt will das Rathaus dann jährlich 100.000 Euro mehr von den Hundebesitzern kassieren.

Doch was bekommen "Herrchen und Frauchen" eigentlich dafür? "Die Einnahmen an Hundesteuer fließen wie alle Steuern in den Gesamthaushalt der Stadt ein. Sie werden nicht zweckgebunden, sondern zur Deckung sämtlicher Ausgaben verwendet", schreibt eine Rathaus-Sprecherin auf TAG24-Anfrage. Jahr für Jahr nimmt die Stadt dadurch mehr als eine Million Euro ein.

Wenn das Maßnahmenpaket am morgigen Mittwoch im Stadtrat zum Beschluss steht, will die AfD per Änderungsantrag die Steuer für einen Hund bei 100 Euro einfrieren.