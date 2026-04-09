Früher war es Kreisgericht: Altes Chemnitzer Kontor soll TU werden – bloß wann?

Chemnitz - Als die Universitätsbibliothek im Jahr 2020 in der Straße der Nationen in Chemnitz eröffnet wurde, war auch von der Sanierung des benachbarten Kontors die Rede, die "demnächst" erfolgen und der TU weitere Räume im Stadtzentrum bescheren sollte.

Seit fünf Jahren steht die Sanierung des Gebäudes (r.) neben der Universitätsbibliothek (l.) im Raum. © Ralph Kunz

Dies verkündet seit mehreren Jahren auch ein Banner an der Fassade des Hauses, in dem das Kreisgericht Karl-Marx-Stadt zwischen 1966 und 1990 seinen Sitz hatte.

Sichtbar getan hat sich an dem einstigen Kontor, das zum Ensemble der Alten Aktienspinnerei gehört, seit dessen Umbau zur Uni-Bibliothek nichts. Auf Anfrage gibt das Sächsische Immobilien- und Baumanagement (SIB) Auskunft:

"Im letzten Jahr wurden mehrere bautechnische Voruntersuchungen durchgeführt und mit der Planung für eine Sanierung der Außenhülle begonnen", so Sprecher Alwin-Rainer Zipfl. "Gerade finden im Inneren des Gebäudes umfangreiche Befunduntersuchungen statt."

Das Haus war 1882 als Wohn- und Verwaltungsgebäude errichtet worden und steht unter Denkmalschutz. Was daraus wird und wann, ist weiter ungewiss.