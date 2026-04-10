In Tschechien festgenommen: Netz spottet über Neonazi Liebich

Halle/Chemnitz - Mehr als sechs Monate führte sie die deutsche Justiz Nasenring durch die Manege, spottete im Netz über die Staatsanwaltschaft, versteckte sich im Ausland und fühlte sich offenbar völlig sicher: Doch am Donnerstag klickten für Marla Svenja Liebich (55) die Handschellen. Die Rechtsextremistin wurde in Tschechien festgenommen . Nun spottet das Netz über ihre Verhaftung.

Marla Svenja Liebich (55) tauchte mehr als ein halbes Jahr unter, versteckte sich vor der deutschen Justiz. Am Donnerstag war das Katz-und-Maus-Spiel vorbei. © Sebastian Willnow/dpa

Ihre letzte Nachricht setzte Liebich auf der Plattform "X" um 13.39 Uhr ab. Danach kam es wohl zum Zugriff. Die 55-Jährige wurde verhaftet. Seitdem herrscht auf ihrem Account Funkstille.



Doch die Kommentare unter ihren letzten Beiträgen explodieren förmlich. Viele fragen sich, ob die 55-Jährige wirklich verhaftet wurde.

Zudem wendete sich das Blatt: Erst verspottete die Rechtsextremistin die deutsche Justiz, nun blicken die User mit Hohn und Spott auf ihre Verhaftung. "Das wird wohl der letzte Tweet gewesen sein", schreibt ein "X"-Nutzer. Eine weitere: "Game Over".



Immer wieder machte die verurteilte Rechtsextremistin Andeutungen, dass sie nach Russland geflohen sei. Auf "X" gab sie den Standort Moskwa (deutsch: Moskau) an.

Alles offenbar gelogen. Denn: Die Ermittler schnappten Liebich laut einem Sprecher der Staatsanwaltschaft Halle in Tschechien.

Ein User kommentierte unter einem Beitrag von Liebich: "Tschechien. Das war nun selbst für Dich ein wenig zu blauäugig. Winke, winke!"