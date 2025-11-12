"Müllsheriffs" in Chemnitz? Das sagen Politiker dazu

Die Forderung nach "Müllsheriffs" in Chemnitz stößt in der Kommunalpolitik auf Ablehnung.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Chemnitz vermüllt zusehends - doch die Forderung nach "Müllsheriffs" stößt in der Kommunalpolitik auf breite Ablehnung. Landtagspräsident Alexander Dierks (38, CDU) sieht solche Mülldetektive nach Hamburger oder Leipziger Vorbild als "Schlüsselmittel" gegen wilde Ablagerungen. Weit mehr als 800 gemeldete illegale Entsorgungen gibt es bis jetzt in diesem Jahr, im gesamten Vorjahr waren es "nur" 670.

Alexander Dierks (38, CDU) machte 2024 ein Praktikum bei der Stadtreinigung. © PR / Alexander Dierks Doch der Dierks-Vorstoß zündet nicht, findet Detlef Müller (61, SPD): "Es braucht kein neues Label, egal ob Müllsheriff, Waste-Watcher oder Abfallfahnder." Das Meldenetz sei vorhanden: im Außendienst der Stadtverwaltung. Susanne Schaper (47, Linke) wird noch deutlicher: "Wer Müllsheriffs fordert, muss auch sagen, wo das Personal herkommen soll. Als Lösung Müllsheriffs zu fordern, ist angesichts der aktuellen Haushaltslage reiner Populismus und Überschriftenpolitik." Der städtische Mängelmelder funktioniere, die Stadtreinigung räume zeitnah ab. Volkmar Zschocke (56, Grüne) setzt auf Mischung statt Etiketten. "Kontrolle ist wichtig, jedoch allein nicht ausreichend." Es brauche Aufklärung und vor allem Konsequenzen für illegale Entsorgung und Vandalismus. "Statt zu vieler Wertstoffsammelplätze sind gut einsehbare, zentrale Sammelstellen in den Quartieren wichtig."

Susanne Schaper (47, Linke) hält nichts von Müllsheriffs für Chemnitz. © Kristin Schmidt

Gespaltene Meinung bei Chemnitzer AfD

Nico Köhler (49, AfD) fordert anstatt Müllsheriffs einen effektiveren Mängelmelder. © Kristin Schmidt Die AfD ist gespalten und liefert zwei Lesarten. Nico Köhler (49) von der Stadtratsfraktion sieht keinen Bedarf für Müllsheriffs: "Die Bürger gehen aufmerksam durch die Stadt und würden gern einfach Verstöße melden. Für den Mängelmelder braucht es das sofortige Ausreichen der Nachricht an den ASR, damit Erfolg sichtbar wird." Thomas Vogel (57) von der neuen Ratsfraktion findet die Idee dagegen gut: "Es muss aber finanziell umsetzbar sein, gleichzeitig sollten die Geldbußen massiv erhöht werden, um schon im Vorfeld abzuschrecken." Das Rathaus hatte die Müllsheriffs bereits mit Verweis auf den Mängelmelder abgelehnt.

