15.07.2023 08:56 510 Nach Protest-Aktion in Chemnitz: Diese Anzeigen haben die Klimakleber nun am Hals

Am Freitagnachmittag schlugen die Klimakleber auch in Chemnitz zu. Nun haben sie mehrere Anzeigen am Hals.

Von Fabian Windrich

Titelfoto: Uwe Meinhold