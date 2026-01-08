Nach Stromausfall in Berlin: Wie gut ist Chemnitz für einen Blackout gerüstet?

Chemnitz - Strom weg, Heizung kalt, Handys tot - der Total-Ausfall von Berlin hat gezeigt, wie schnell eine Großstadt im Dunkeln steht. Und Chemnitz ? Was passiert, wenn hier wirklich alles ausfällt?

Blick auf Umspannwerk Chemnitz-Mitte und HKW Nord - Schlüsselpunkte für die Stromversorgung der Stadt. © Kristin Schmidt

Die Stadt hat dafür seit Jahren ein festes Drehbuch. "Ein Alarm- und Einsatzplan für das Szenario Blackout besteht bereits seit 2012 und wird seither angepasst", heißt es aus dem Rathaus.

Details müssten aus Sicherheitsgründen unter Verschluss bleiben. Nur so viel: Der Blackout-Plan greift bei verschiedenen Szenarien wie Unwetter, technische Kettenfehler, menschliches Versagen und zunehmend auch Cyberangriffe oder gezielte Sabotage.

Gerade Versorgungsnetze geraten immer häufiger ins Visier. Energieversorger eins und Netzbetreiber "inetz" berichten von IT-Angriffen, Vandalismus und Metalldiebstahl.

Bislang blieb Chemnitz jedoch von größeren Ausfällen verschont.