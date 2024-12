Hier soll 2025 ein neues Café in Chemnitz entstehen

Chemnitz - Der Chemnitzer Brühl soll zum Kulturhauptstadtjahr 2025 zum Wohlfühlort werden. Auch rundherum soll einiges passieren. So ist auch ein neues Begegnungscafé geplant.

Das ehemalige Lokal "Die Glocke" soll 2025 zu einem Begegnungscafé werden. (Archivbild) © Petra Hornig

Seit mehr als 25 Jahren steht das ehemalige Lokal "Die Glocke" leer. Dabei ist die Lage ideal - direkt am Schillerpark, gegenüber dem Omnibusbahnhof und nur einen Katzensprung vom Brühl-Boulevard entfernt.

Aus diesem Grund soll die 250 Quadratmeter große Fläche schon bald wieder genutzt werden. "Die Instandsetzung der ehemaligen 'Glocke' am Schillerplatz als Begegnungscafé und der Zugänge im Umfeld ist geplant", erklärte Baubürgermeister Michael Stötzer (52, Grüne) den Stadträten. Einen konkreten Termin für eine Eröffnung nannte der OB allerdings noch nicht.

Auch auf dem Brühl-Boulevard soll sich noch einiges tun. "Stadtmöbel werden bis zum Beginn des Frühjahrs 2025 zum Beispiel an der Ecke Georgstraße/Mühlenstraße und am Platz bei der Edeka-Kaufhalle aufgestellt", kündigt Stötzer an.

Zudem bekommt der Brühl zum Kulturhauptstadtjahr einen neuen Trinkbrunnen. "Die Aufstellung erfolgt demnächst über die Bürgerplattform", so der Baubürgermeister.