Sie können teure Verfahren vermeiden: Chemnitz sucht Friedensrichter

Chemnitz - Wer sich in Chemnitz ehrenamtlich engagieren will, bekommt jetzt eine große Chance: Die Stadt sucht Friedensrichter.

Friedensrichter vermitteln unter anderem bei Nachbarschaftsstreitereien. © Uwe Meinhold

Die Friedensrichter werden für den Schiedsstellenbezirk VI, Altchemnitz, Bernsdorf, Reichenhain, Markersdorf und Kapellenberg, gesucht. Der Bezirk einer Schiedsstelle umfasst nicht mehr als 50.000 Einwohner.

Bei einer Schiedsstelle handelt es sich um eine außergerichtliche Einrichtung, wo bei zivilrechtlichen Streitigkeiten wie Nachbarschafts-, kleinen Schadenersatz- oder Mietstreitereien nach gütlichen Einigungen gesucht wird. Damit sollen langwierige und teure Gerichtsverfahren vermieden werden.

Es gibt aber klare Regeln, wer Friedensrichter werden kann, und wer nicht. Zunächst dürfen potenzielle Kandidaten nicht jünger als 30, aber auch nicht älter als 70 sein, und sie dürfen nicht im Schiedsbezirk wohnen.

Außerdem kann man nicht Friedensrichter werden, wenn man Rechtsanwalt, Notar, Berufsrichter, Staatsanwalt, Polizist oder Justizbediensteter ist.