Spektakulärer Einbruch in Tresorraum: Bankfiliale öffnet nach Tumult doch nicht

Nach dem spektakulären Einbruch in den Tresorraum einer Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen soll diese am Dienstag wieder öffnen.

Von Volker Danisch, Christoph Driessen, Rabea Gruber

Gelsenkirchen - Nach dem spektakulären Einbruch in den Tresorraum und einem Andrang besorgter Kunden sollte die vorübergehend geschlossene Filiale der Sparkasse Gelsenkirchen wieder für Kunden öffnen. Am Dienstagmittag dann die Nachricht: Die Filiale bleibt doch weiterhin geschlossen.

Vor der Sparkassen-Filiale drohte die Situation zu eskalieren, die Polizei musste einschreiten. © Christoph Reichwein/dpa Nach dem Einbruch in den Tresorraum einer Sparkassenfiliale in Gelsenkirchen dringen besorgte Kunden lautstark auf Informationen. Die Zahl der wartenden Menschen vor der Bankfiliale im Stadtteil Buer war am frühen Vormittag auf schätzungsweise 200 angestiegen, wie ein dpa-Reporter berichtet. "Wir wollen rein, wir wollen rein!", forderte ein Sprechchor. Die Lage drohte dann zu eskalieren. Mehrere Menschen stürmten an Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma vorbei in den Vorraum der Sparkasse. Die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagenbesatzungen an. Die Polizei machte dann eine Durchsage: Aufgrund der Situation bleibe die Filiale heute geschlossen. Auf ihrer Internetseite bat die Sparkasse darum, von einem Besuch vor Ort abzusehen. "Aktuell klären wir mit der Versicherung, wie die Schadensabwicklung so kundenfreundlich wie möglich erfolgen kann. Dazu werden wir alle betroffenen Kundinnen und Kunden informieren", hieß es.

Nach dem Einbruch wurde die Sparkassenfiliale am Montag geschlossen. © Christoph Reichwein/dpa

Ursprünglich sollte die Sparkassen-Filiale am Dienstag öffnen

Mit einem Spezialbohrer bohrten der oder die Täter ein Loch in den Tresorraum. © -/Polizei Gelsenkirchen/dpa Die Sparkasse Gelsenkirchen hatte am Montag erklärt, Ziel sei es, dass die Filiale im Stadtteil Buer an diesem Dienstag wieder öffne und Betroffene erste Informationen bekommen könnten, sagte ein Sparkassen-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Im Tresorraum der Sparkassenfiliale sind laut Polizei sehr viele Schließfächer von dem Täter oder den Tätern aufgebrochen worden. Ersten Erkenntnissen zufolge erfolgte der Vorstoß über ein Parkhaus. Der Weg führte dann durch mehrere Türen in einen Archivraum, an dessen Wand schließlich ein Durchbruch zu dem Tresorraum erfolgte. Dabei kam auch ein Spezialbohrer zum Einsatz. Das Bekanntwerden des Einbruchs löste am Montag einen Andrang von Kunden aus, die Informationen einforderten. Die Polizei räumte den Vorraum der Filiale und beruhigte auch mit Lautsprecherdurchsagen die Situation. Zeitweise standen nach Schilderung eines dpa-Reporters schätzungsweise 200 Menschen vor dem Gebäude. Bei einigen der erschienenen Bankkunden flossen Tränen.

Besorgte Bankkunden stürmten nach dem Bekanntwerden des Einbruchs zu der Filiale. © Christoph Reichwein/dpa

Der Einbruch fiel in der Nacht zu Montag auf