Vollsperrung bis Samstagabend! Fünfter Wasserrohrbruch in Chemnitz
Chemnitz - In Chemnitz ist es schon wieder zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Es ist der fünfte Fall in den vergangenen drei Monaten.
Diesmal ist die Eislebener Straße in Stadtteil Bernsdorf betroffen, wo erneut ein Trinkwasserrohr geplatzt ist.
Wie die Polizei bestätigt, ist die Eislebener Straße zwischen Reichenhainer Straße und Bernsdorfer Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung soll bis Samstagabend gegen 20 Uhr andauern.
Glück im Unglück: Anwohner sind nicht direkt betroffen, da sich in dem Gebiet hauptsächlich Garagen und Gärten befinden.
Nach Informationen eines Reporters vor Ort, ist eins-Energie bereits dabei, den Schaden zu beheben.
Es ist bereits der fünfte Wasserrohrbruch in Chemnitz innerhalb der vergangenen drei Monate. Zunächst war Mitte April auf der Zwickauer Straße ein Rohr geplatzt und hatte die Straße unterspült. Im Mai gab es zwei Wasserrohrbrüche auf dem Kaßberg und erst vor einer Woche auf der Dorotheenstraße.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic