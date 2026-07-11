Vollsperrung bis Samstagabend! Fünfter Wasserrohrbruch in Chemnitz

Chemnitz - In Chemnitz ist es schon wieder zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Es ist der fünfte Fall in den vergangenen drei Monaten.

In Chemnitz hat es wieder einen Wasserrohrbruch gegeben, diesmal auf der Eislebener Straße. © Jan Härtel/Chempic

Diesmal ist die Eislebener Straße in Stadtteil Bernsdorf betroffen, wo erneut ein Trinkwasserrohr geplatzt ist.

Wie die Polizei bestätigt, ist die Eislebener Straße zwischen Reichenhainer Straße und Bernsdorfer Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung soll bis Samstagabend gegen 20 Uhr andauern.

Glück im Unglück: Anwohner sind nicht direkt betroffen, da sich in dem Gebiet hauptsächlich Garagen und Gärten befinden.

Nach Informationen eines Reporters vor Ort, ist eins-Energie bereits dabei, den Schaden zu beheben.



