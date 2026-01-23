Vor Baustart: Infoabend zu neuer Tramlinie des Chemnitzer Modells

Chemnitz - Das Chemnitzer Modell wächst in Richtung Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) weiter. Die ersten Bauarbeiten starten schon im Februar . In der kommenden Woche findet dazu ein Informationsabend für alle Interessierten statt.

Der Bahnring zwischen der Kreuzung Brücken-/Mühlen-/Theaterstraße und Kaßbergauffahrt soll 2027 fertig sein. © Visualisierung: VMS

Bei dem Infoabend am 28. Januar im Carlowitz Congresscenter (Theaterstraße 3) informieren die Stadt Chemnitz, der VMS und die CVAG über den Bauablauf der künftigen Bahnstrecke.

Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr.

Die Bauarbeiten zur Stufe des Chemnitzer Modells starten am 2. Februar am Falkeplatz und in der Mühlenstraße, die dann schon voll gesperrt wird.

Der erste Abschnitt des Bahnrings zwischen der Kreuzung Brücken-/Mühlen-/Theaterstraße und der Kaßbergauffahrt soll 2027 fertig sein. Die Arbeiten am Falkeplatz werden etwa ein Jahr länger dauern.