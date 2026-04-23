Was wird aus dem Congress Hotel in Chemnitz? Das sagt der Eigentümer

Chemnitz - Nach der Schließung des Congress Hotels in Chemnitz bleiben große Fragezeichen. Wie geht es mit dem Gebäude weiter?

Seit Februar steht das Congress Hotel leer. © Ralph Kunz

Kürzlich tauchten auf der Homepage des Eigentümers Pläne auf, wonach das Gebäude künftig unter anderem als Studentenwohnheim genutzt werden könnte. Auf Anfrage bremst der Eigentümer die hoffnungsvollen Spekulationen jedoch aus.

"Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zur künftigen Nutzung des Gebäudes gemacht werden", sagt der Pressesprecher des Immobilienkonzerns Aroundtown SA, Frederic Hilke, zu TAG24.

Stattdessen befinde man sich in einem "konstruktiven Austausch" mit der Stadt Chemnitz, um mögliche Zukunftsperspektiven überhaupt erst auszuloten. Diese Gespräche befinden sich laut Hilke in einem sehr frühen Stadium.

Konkrete Pläne zeichnen sich damit derzeit nicht ab.