Was wird aus dem Congress Hotel in Chemnitz? Das sagt der Eigentümer
Chemnitz - Nach der Schließung des Congress Hotels in Chemnitz bleiben große Fragezeichen. Wie geht es mit dem Gebäude weiter?
Kürzlich tauchten auf der Homepage des Eigentümers Pläne auf, wonach das Gebäude künftig unter anderem als Studentenwohnheim genutzt werden könnte. Auf Anfrage bremst der Eigentümer die hoffnungsvollen Spekulationen jedoch aus.
"Zum jetzigen Zeitpunkt können keine Angaben zur künftigen Nutzung des Gebäudes gemacht werden", sagt der Pressesprecher des Immobilienkonzerns Aroundtown SA, Frederic Hilke, zu TAG24.
Stattdessen befinde man sich in einem "konstruktiven Austausch" mit der Stadt Chemnitz, um mögliche Zukunftsperspektiven überhaupt erst auszuloten. Diese Gespräche befinden sich laut Hilke in einem sehr frühen Stadium.
Konkrete Pläne zeichnen sich damit derzeit nicht ab.
Auch die Frage, ob aktiv nach einem neuen Betreiber gesucht wird, ließ das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg und Berlin unbeantwortet. Die Zukunft des Chemnitzer Wahrzeichens bleibt damit weiterhin völlig ungewiss.
Titelfoto: Ralph Kunz