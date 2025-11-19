Zahlreiche Einkaufswagen auf Parkplatz in Chemnitz: Was ist da los?
Chemnitz - Ein seltsamer Anblick bot sich am Mittwoch auf dem Parkplatz vor dem Neefepark in Chemnitz. Dort standen zahlreiche, sorgfältig in die Parklücken platzierte Einkaufswagen. Doch was steckt dahinter?
Da Mittwoch Feiertag in Sachsen ist und somit kein Geschäft geöffnet ist, dürfte das Ganze kaum für Einschränkungen sorgen.
Die Wagen gehören zur kürzlich eröffneten neuen Kaufland-Filiale.
Doch was steckt dahinter? Hat sich da nachts jemand einen Scherz erlaubt?
Auch ein Sprecher der Eigentümer-Gesellschaft ICG Projektgesellschaft mbH konnte auf TAG24-Nachfrage leider feiertagsbedingt nichts in Erfahrung bringen.
Also bleibt wohl offen, wer hinter dieser Aktion steckt.
Inzwischen wurden alle Wagen vom Parkplatz wieder weggeräumt und in die Unterstände geschoben.
Titelfoto: Jan Härtel/Chempic