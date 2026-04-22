Zoff um Chemnitzer Schauspielhaus: Im Stadtrat fliegen die Fetzen

Chemnitz - Im Stadtrat sind beim Thema Schauspielhaus die Fetzen geflogen. Hintergrund: der Vorstoß der SPD, Sprechtheater und Oper unter einem Dach zu konzentrieren . Am Anfang der Woche hatte das Rathaus in Chemnitz dann die ursprünglich auf der Vorschlagsliste zur Verwendung der "Bundesmilliarde" eingeplanten 56 Millionen Euro fürs Schauspielhaus gestrichen , stattdessen war die marode Oper ganz nach vorn gerückt.

Neubau, Sanierung oder Umzug in die Oper - wie es mit dem Chemnitzer Schauspielhaus weitergehen soll, ist noch immer unklar. © Uwe Meinhold

OB Sven Schulze (54, SPD) verteidigte den Kurswechsel: "Wir haben wahrgenommen, dass es angesichts der hohen Investitionssumme Vorbehalte gegen unseren Vorschlag zum Neubau im Spinnbau-Areal, zumindest aber den Wunsch nach Prüfung von Alternativen gibt."

Es müsse ehrlich geprüft werden, was technisch und finanziell überhaupt machbar ist.

Volkmar Zschocke (57, Grüne) warnte davor, Chemnitz am Ende faktisch das eigene Schauspielhaus zu nehmen. Susanne Schaper (48, Linke) wetterte gegen das öffentliche Vorpreschen der SPD und sieht eine "kulturelle Rolle rückwärts".

Auch beim BSW ist die Laune im Keller: Dort hält man am Neubau am Spinnbau fest: Eine laufende Debatte sei ohne saubere Verständigung einfach gekippt worden.