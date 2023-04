Chemnitz: Kommt der kostenlose Museums-Freitag zurück?

Am kostenfreien Freitag können unter anderem die Museen der Chemnitzer Kunstsammlungen, wie zum Beispiel das Museum am Theaterplatz (Foto), besucht werden. © Kristin Schmidt

"Auf Initiative des Stadtrates und auf Grundlage des Stadtratbeschlusses vom 22. März 2022 werden zukünftig wieder an jedem ersten Freitag eines Monats die städtischen Sammlungen für die Öffentlichkeit kostenfrei zu besuchen sein", teilte die Chemnitzer Stadtverwaltung zum kostenfreien Museums-Freitag mit.

Für die Umsetzung fehlt aktuell noch die Zustimmung der Landesdirektion Sachsen. Sobald diese ihr "Okay" gibt und der Zweijahreshaushalt freigegeben wurde, kann das Angebot für die Museen der Kunstsammlungen Chemnitz (Museum am Theaterplatz, Schlossbergmuseum, Museum Gunzenhauser, das Henry van de Velde-Museum in der "Villa Esche" und die Burg Rabenstein), das Museum für Naturkunde Chemnitz, das Industriemuseum Chemnitz in Trägerschaft des Zweckverbandes Sächsisches Industriemuseum sowie die Neue Sächsische Galerie in Trägerschaft der Neue Chemnitzer Kunsthütte e. V. wieder in Anspruch genommen werden.

Der Beschluss gilt vorerst bis Dezember 2024.