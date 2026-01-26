Chemnitz: Neue Sparregeln zulasten des städtischen Personals

Die Stadt Chemnitz zieht die Daumenschrauben beim eigenen Personal weiter an.

Von Raik Bartnik

Chemnitz - Die Stadt Chemnitz zieht die Daumenschrauben beim eigenen Personal weiter an. Der zuständige Stadtratsausschuss hat eine Rathaus-Vorlage mit mehreren Einsparposten zähneknirschend gebilligt. Doch welche Folgen hat das?

Die Bürgerservicestelle Am Wall: Personalknappheit und hohe Nachfrage sorgen dafür, dass Termine - etwa in der Führerscheinstelle - weit im Voraus ausgebucht sind.
Die Bürgerservicestelle Am Wall: Personalknappheit und hohe Nachfrage sorgen dafür, dass Termine - etwa in der Führerscheinstelle - weit im Voraus ausgebucht sind.  © Ralph Kunz

Überstunden werden künftig nur noch durch Freizeit ausgeglichen. Geld gibt es dafür nicht mehr. Auch Beförderungen werden ausgebremst: Beamte sollen erst ein Jahr nach Erfüllung aller Voraussetzungen aufsteigen dürfen. Gleichzeitig deckelt die Stadt externe Neueinstellungen auf maximal 180 pro Jahr.

Der Sparkurs kommt nicht aus dem Nichts. Chemnitz steht unter massivem Haushaltsdruck, Personalkosten gelten im Rathaus als große Stellschraube.

Schon in den vergangenen Monaten war zu vernehmen, man müsse "Prioritäten setzen". Gleichzeitig hatte OB Sven Schulze (54, SPD) eingeräumt, dass es in der Verwaltung "keine spürbare Entlastung auf absehbare Zeit" geben werde.

Blick ins Online-Terminportal der Stadt Chemnitz: Für die Umstellung in einen befristeten EU-Kartenführerschein werden aktuell keine freien Termine angezeigt.
Blick ins Online-Terminportal der Stadt Chemnitz: Für die Umstellung in einen befristeten EU-Kartenführerschein werden aktuell keine freien Termine angezeigt.  © Screenshot Stadt Chemnitz
OB Sven Schulze (54, SPD) im Stadtrat: Der Rathauschef verweist beim Sparkurs auf Haushaltszwänge.
OB Sven Schulze (54, SPD) im Stadtrat: Der Rathauschef verweist beim Sparkurs auf Haushaltszwänge.  © Ralph Kunz
Alter DDR-Führerschein neben dem neuen EU-Kartenführerschein: Der verpflichtende Umtausch sorgt für eine massive Antragsflut in der Chemnitzer Führerscheinstelle.
Alter DDR-Führerschein neben dem neuen EU-Kartenführerschein: Der verpflichtende Umtausch sorgt für eine massive Antragsflut in der Chemnitzer Führerscheinstelle.  © Soeren Stache/dpa

Einfluss des Stadtrats auf die Personalpolitik scheint sehr begrenzt

Michael Specht (39, CDU) warnt seit Monaten vor der dünnen Personaldecke beim Stadtordnungsdienst.
Michael Specht (39, CDU) warnt seit Monaten vor der dünnen Personaldecke beim Stadtordnungsdienst.  © Uwe Meinhold

Die Realität zeigt, was das bedeutet. Beispiel Führerscheinstelle: Wer derzeit im Online-Terminportal einen Termin sucht, erlebt Ernüchterung: nichts frei. Kein technischer Fehler, sondern knallharte Realität.

Die Nachfrage ist extrem hoch, Termine sind bereits bis zum 24. April 2026 vergeben. Kollegen aus anderen Bereichen werden abgezogen, um die Arbeit überhaupt bewältigen zu können.

Der Einfluss des Stadtrates auf die Personalpolitik scheint dennoch sehr begrenzt. Die Linke wollte dem Stadtparlament im vorigen Jahr mehr Einfluss geben, eine Lenkungsgruppe installieren und regelmäßige Berichte erzwingen. Das scheiterte am OB-Widerstand. Susanne Schaper (48): "Wir werden weiter nur mit Brotkrümeln versorgt und zum Abnicken verdammt."

Chemnitzer OB Sven Schulze feiert KuHa-Eröffnung im frostigen Finnland
Chemnitz Politik Chemnitzer OB Sven Schulze feiert KuHa-Eröffnung im frostigen Finnland

CDU-Stadtrat Michael Specht (39) hatte in der Vergangenheit ähnliche Kritik am Beispiel des Stadtordnungsdienstes geübt: "Abgeordnete Kollegen bleiben auf Dauer weg. Dafür müssten eigentlich neue Stellen geschaffen werden."

Titelfoto: Ralph Kunz

Mehr zum Thema Chemnitz Politik: