Chemnitz: Neue Sparregeln zulasten des städtischen Personals

Chemnitz - Die Stadt Chemnitz zieht die Daumenschrauben beim eigenen Personal weiter an. Der zuständige Stadtratsausschuss hat eine Rathaus-Vorlage mit mehreren Einsparposten zähneknirschend gebilligt. Doch welche Folgen hat das?

Die Bürgerservicestelle Am Wall: Personalknappheit und hohe Nachfrage sorgen dafür, dass Termine - etwa in der Führerscheinstelle - weit im Voraus ausgebucht sind. © Ralph Kunz

Überstunden werden künftig nur noch durch Freizeit ausgeglichen. Geld gibt es dafür nicht mehr. Auch Beförderungen werden ausgebremst: Beamte sollen erst ein Jahr nach Erfüllung aller Voraussetzungen aufsteigen dürfen. Gleichzeitig deckelt die Stadt externe Neueinstellungen auf maximal 180 pro Jahr.

Der Sparkurs kommt nicht aus dem Nichts. Chemnitz steht unter massivem Haushaltsdruck, Personalkosten gelten im Rathaus als große Stellschraube.

Schon in den vergangenen Monaten war zu vernehmen, man müsse "Prioritäten setzen". Gleichzeitig hatte OB Sven Schulze (54, SPD) eingeräumt, dass es in der Verwaltung "keine spürbare Entlastung auf absehbare Zeit" geben werde.