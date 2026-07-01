Stadtratssitzung in Chemnitz: Das sind die wichtigsten Entscheidungen

Chemnitz - Am Mittwochnachmittag treffen sich die Chemnitzer Stadträte wieder im Rathaus. Es stehen wichtige Entscheidungen an. Wir halten Euch dazu hier auf dem Laufenden.

Am Mittwoch treffen sich erneut die Stadträte im Chemnitzer Rathaus. © Kristin Schmidt

Das Chemnitzer Dauerthema Schauspielhaus steht am Mittwoch auf der Tagesordnung. Allerdings geht es nicht um die Standortentscheidung, sondern erst mal um zwei Petitionen.

Außerdem wird die Chemnitzer Musikschule Thema sein. Sie soll bis 2032 moderner werden. Gleichzeitig müssen Eltern dann wohl ab August mehr zahlen. Der Stadtrat entscheidet über ein ganzes Maßnahmenpaket aus dem Rathaus.

Des Weiteren geht es um eine weitere mögliche Großbaustelle in der Stadt. Die Zwickauer Straße in Kappel soll zwischen Schillstraße und Am Feldschlösschen auf knapp 500 Metern komplett erneuert werden.