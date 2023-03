Polizei zieht Bilanz: Mehrere Versammlungen und Kundgebungen in Chemnitz

Chemnitz - Am Samstag hatten verschiedene Gruppen in Chemnitz Veranstaltungen angemeldet. Nun hat die Polizei eine erste Bilanz gezogen.

Am Samstagnachmittag fand auf dem Markt eine Veranstaltung der AfD unter dem Motto "Friedenskundgebung" statt. © Harry Härtel/Härtelpress

Wie die Polizei mitteilte, waren am Vortag des Chemnitzer Friedenstages insgesamt vier Versammlungen angezeigt. Den Auftakt machte am Nachmittag die AfD, die auf dem Markt eine "Friedenskundgebung" abhielt. Daran nahmen etwa 90 Personen teil.

"In Hör- und Sichtweite fand bereits ab 15 Uhr eine Gegenversammlung mehrerer lokaler Initiativen unter dem Motto 'Mit Stille den Frieden beschützen' statt. Die Teilnehmer verblieben ebenfalls über den gesamten Zeitraum am Markt. Gegen 16.25 Uhr wurde die Versammlung, die in der Spitze rund 40 Teilnehmer zählte, beendet", so ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz.

Beide Versammlungen liefen ohne Störungen ab.

Weiter berichtet die Polizei: "Am späteren Nachmittag verlagerte sich der Einsatzschwerpunkt in den Bereich der Thalheimer Straße. Vor der Justizvollzugsanstalt begann gegen 16 Uhr eine Versammlung unter dem Motto 'Gegen die soziale Isolation: Feministischer Kampftag auch im Knast.' Daran nahmen etwa 160 Personen teil. Die Versammlung wurde gegen 18 Uhr störungsfrei beendet."

Einige der Teilnehmer schlossen sich dann der Versammlung "Tatort Chemnitz - Alte und neue Täter aufdecken" an, die gegen 18.30 Uhr in der Reichenhainer Straße begann.